Нестареющая красота: названа стрижка, которая любую женщину 50+ омолодит на десять лет

По словам стилиста по волосам, если прическу подобрать неправильно, то она может старить и подчеркивать морщинки.

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Мур подчеркнул, что лучше обращаться только к профессиональным мастерам, чтобы избежать неудачного опыта. Он признался, что классический боб-кер может творить чудеса и омолаживать на 10 лет. Более того, эта стрижка универсальная и актуальная, а также подойдет любому типу внешности.

Также эксперт посоветовал дамам с тонкими волосами попробовать сделать боб с прямым срезом, а тем, у кого густы локоны, можно смело сделать многослойное каре. Еще одной выручалочкой может стать челка, которая помогает скинуть возраст, а еще придает легкости и игривости образу.