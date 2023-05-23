Названы вещи, которые мешают женщине выглядеть стройнее: их лучше просто выбросить

«Втискиваться в одежду, словно в колбасную оболочку, – не лучший вариант. Обтягивающие вещи могут исказить фигуру и подчеркнуть все недостатки. Так что старайтесь покупать одежду, которая будет точно по размеру», – сразу отметил дизайнер.

Также лучше отказаться от облегающих джинс или брюк. Если выбрать фасон скинни, то они лишь подчеркнут все недостатки фигуры.

Вещи из ткани джерси тоже не смогут скрыть проблемные зоны, а лишь их выделят. Даже на стройных девушках такой материал смотрится порой не лучшим образом. Лучше выбрать более плотные и чуть более объемные ткани, которые будут словно обтекать формы.

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Также Наз признался, что женщинам с роскошными формами лучше избегать новомодных громоздких кроссовок, а также обуви на платформе и толстых каблуков. такая обувь лишь добавит тяжести в образ. Дизайнер порекомендовал носить тонкую обувь с заостренным носком, которая точно придает стройность ногам.

Важно также подбирать правильное нижнее белье для своего типа фигуры. Если лифчик и трусики нужного фасона, то они дополнительно сделают фигуру визуально стройнее. Об этом эксперт рассказал журналу Wday.ru.