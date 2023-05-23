Модницы уже начали охоту: эти четыре топа должны появиться у каждой девушки в 2023 году

До лета остаются считанные дни. Примечательно, что синоптики прогнозируют жаркие три месяца. Многие уже покупают легкие наряды, в которых будет более комфортно в зной. На этот раз стилисты рассказали, что в 2023 году в тренды попали четыре разных топа, которые стоит приобрести модницам.
Эти простые вещи впишутся как в образ для жаркой погоды, так и в качестве нижнего слоя для прохладной погоды.
Так на первом месте оказались топы в рубчик — беспроигрышный вариант для базового лука, который сохраняет актуальность долгие годы. Такие однотонные вещи можно сочетать с любым низом. Стилисты отмечают, что самыми актуальными считаются модели под горло.
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Еще одним трендом стали корсеты. Они завоевали любовь модниц по всему миру. Особенно остромодными называют топы с широкими бретелями, которые визуально вытянут линии возле бюста.
У каждой девушки должен быть универсальный топ в бельевом стиле. В этом году в моде элегантные фасоны без рюш и дополнительного декора. Они точно сделают образ женственным.
На заметку можно взять ассиметричный топ. Такие вещи на одно плечо выглядят оригинально и необычно, добавляя изюминку образу, сообщает WomanHit.ru.