Чайная ложка марганцовки – и растения скажут спасибо: необычный способ

Марганцовка – незаменимое средство для всех дачников и огородников. Дело в том, что она способна надежно защитить растения от вредителей и болезней. Правда, применяя марганцовку, нужно соблюдать повышенную осторожность: стоит превысить концентрацию – и урожай будет загублен.

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И все же перманганат калия может стать верным другом, если знать, как им пользоваться. Растения будут превосходно развиваться, если подкормить их слабым раствором марганцовокислого калия: достаточно развести 1 чайную ложку в ведре воды. Такой раствор обеззараживает почву, избавляет растения от грибков и болезней, так что не стоит пренебрегать таким дешевым, доступным и эффективным средством, советуют издание vnimanie.pro и портал «Белновости».