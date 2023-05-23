Достаточно положить в микроволновку лимон: результат вас потрясет

Когда микроволновка грязная настолько, что не справляется бытовая химия, - на помощь придет обычный лимон. Этот цитрусовый плод с легкостью справится даже с самыми сильными загрязнениями. Нужно сложить в стеклянную посуду корки, срезанные с лимона, залить их водой и поместить в микроволновку на 5 минут, причем включить ее на полную мощность.

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Сквозь стеклянные дверцы будет видно, как вода в посуде с лимоном закипает, и пространство внутри печи затягивается паром. Через 5 минут, когда микроволновка отключится, останется потратить на нее лишь пару минут: достаточно просто протереть печь внутри чистой тряпкой – весь жир, грязь и липкие пятна легко отойдут от поверхности, сообщают издания vnimanie.pro и «Белновости».