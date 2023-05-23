«Они будут стройнить»: эти купальники стоит носить женщинам 40+, чтобы стать королевой пляжа в 2023 году

Приближается летний период, когда не обойтись без купальника. Кто-то едет на море, другие купаются в водоемах, а порой девушки решают просто позагорать на городском пляже. Однако в 40 лет уже не все купальники будут хорошо сидеть на фигуре.
Для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие бикини лучше носить женщинам после 40 лет, чтобы стать королевой пляжа в 2023 году.
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«Надо понимать, что с возрастом фигуру меняется. И зачастую не в лучшую сторону. Ткани теряют эластичность и даже при стройности тело не выглядит таким подтянутым. Также с возрастом часто набирается лишний вес. И, конечно, на пляже эти нюансы хочется скрыть.
Первое, что нужно сделать перед тем, как выбирать купальник, строго оцените свою фигуру. Нужно определиться с типом фигуры. Иногда их сравнивают с фруктами или геометрическими фигурами.
После этого уже можно подобрать правильный купальник. Обычно с возрастом животик начинает присутствовать, поэтому выбирать стринги или бразилиана не желательно. Сейчас в тренде ретро стиль. Поэтому высокие трусики с высокой талией утягивающего эффекта будут очень хороши. Тоже самое касается верха. Бюстгальтер желательно выбирать на широких лямках, поддерживающий с функциональными швами, который будет приподнимать бюст.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Я бы рекомендовала приобретать слитные купальники. Их сейчас большое разнообразие. Есть новые умные купальники, которые позволяют даже при плотной ткани ультрафиолету проникать на тело, поэтому будет красивый ровный загар.
Также обратите внимание на контрастные оттенки. Контраст всегда стройнит. Если вы выбираете с более темными боковыми частями купальник и более светлыми в середине, то фигура будет смотреться стройнее. Лучше выбирать более темные оттенки. Они будут стройнить. Это может быть темно-синий или темно-зеленый оттенок. Могут быть насыщенные и глубокие тона, а вот от телесного и светлого цвета лучше отказаться, так как они придадут объема», – высказалась эксперт.
Она отметила, что не стоит забывать про туники, болеро и пляжные халаты, которые могут скорректировать фигуру. Стилист отметила, что нельзя забывать про аксессуары даже на пляже. Она рекомендовала носить шляпы, браслеты, колье и сумочки. Иванова призналась, что итальянки особенно часто используют аксессуары.
«Когда ваш образ стильный, на недочеты фигуры окружающие будут меньше обращать внимание», – добавила она.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: соцсети звезды