«Они будут стройнить»: эти купальники стоит носить женщинам 40+, чтобы стать королевой пляжа в 2023 году

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«Надо понимать, что с возрастом фигуру меняется. И зачастую не в лучшую сторону. Ткани теряют эластичность и даже при стройности тело не выглядит таким подтянутым. Также с возрастом часто набирается лишний вес. И, конечно, на пляже эти нюансы хочется скрыть.

Первое, что нужно сделать перед тем, как выбирать купальник, строго оцените свою фигуру. Нужно определиться с типом фигуры. Иногда их сравнивают с фруктами или геометрическими фигурами.

После этого уже можно подобрать правильный купальник. Обычно с возрастом животик начинает присутствовать, поэтому выбирать стринги или бразилиана не желательно. Сейчас в тренде ретро стиль. Поэтому высокие трусики с высокой талией утягивающего эффекта будут очень хороши. Тоже самое касается верха. Бюстгальтер желательно выбирать на широких лямках, поддерживающий с функциональными швами, который будет приподнимать бюст.