Нужно забыть об этих платьях: женщинам в возрасте их нельзя носить летом-2023 — мгновенно старят

По словам стилиста, точно не нужно выбирать вещи, которые не подходят по размеру. Они прибавляют возраст даже молодым девушкам. А если женщина взрослая, то ситуация только усугубляется.

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«Не только дамам старше 50 лет, но и молоденьким девушкам не рекомендую носить принт — яркие цветы на черном фоне. Особенно это касается обладательниц славянской внешности. Он сразу прибавит к возрасту пять-десять лет», — пояснила Хохлова, пишет портал «Городовой».

Она посоветовала обратить внимание на цветочные рисунки на белом фоне. Стилист подчеркнула, что тогда важно, чтобы между элементами было большое расстояние. Мелкий узор также имеет место быть — он легко сгладит любые рельефы фигуры.