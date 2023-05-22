Не придется постоянно нагибаться: названо неожиданное решение для очистки плинтусов

В каждом доме есть места, которые не хочется мыть. Часто хозяйки пренебрегают плинтусами, хотя на них скапливается много грязи. Фанатка уборки Николь Томас раскрыла свой секрет. Она неожиданным решением, которое помогает ей мыть плинтуса быстро и просто. Девушка придумала, как не ползать по полу во время уборки.
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Николь использует средство для мытья стекол. Она пользуется спреем, который с помощью струи буквально сдувает мелкие загрязнения.
Затем она рекомендует протереть один раз тряпкой все плинтуса, чтобы собрать остатки грязи. По ее словам, такой метод позволяет упростить уборку. Загрязнения отходят легко и быстро, что еще и уменьшает время, затраченное на уборку, пишет The Sun.