Не придется постоянно нагибаться: названо неожиданное решение для очистки плинтусов

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Николь использует средство для мытья стекол. Она пользуется спреем, который с помощью струи буквально сдувает мелкие загрязнения.

Затем она рекомендует протереть один раз тряпкой все плинтуса, чтобы собрать остатки грязи. По ее словам, такой метод позволяет упростить уборку. Загрязнения отходят легко и быстро, что еще и уменьшает время, затраченное на уборку, пишет The Sun.