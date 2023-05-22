Неповторимый вкус: добавьте этот ингредиент в фарш, чтобы котлеты получились сочными и нежными

Существует больше количество рецептов котлет. Кто-то их жарит, другие готовят на пару. А также хозяюшки добавляют свои ингредиенты, чтобы сделать вкус неповторимым. Это могут быть специи, сало, масло, яйца, манка – все зависит от предпочтений. Однако есть секрет, как сделать котлеты нежными и сочными.
Так эксперты предлагают готовить фарш не на кипятке, а на молоке. Это придаст котлетам сливочный вкус, а также продукт поможет фаршу сохранить влагу и размягчить его, так как содержит молочную кислоту.
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Как сообщают Белновости, не стоит перебарщивать с использованием молочной продукции во время приготовления. Иначе можно перестараться, тогда котлетки просто развалятся во время готовки. Также и вкус котлет может ухудшится.