Неповторимый вкус: добавьте этот ингредиент в фарш, чтобы котлеты получились сочными и нежными

Так эксперты предлагают готовить фарш не на кипятке, а на молоке. Это придаст котлетам сливочный вкус, а также продукт поможет фаршу сохранить влагу и размягчить его, так как содержит молочную кислоту.

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Как сообщают Белновости, не стоит перебарщивать с использованием молочной продукции во время приготовления. Иначе можно перестараться, тогда котлетки просто развалятся во время готовки. Также и вкус котлет может ухудшится.