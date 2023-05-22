Хитрость вас превратит в богиню: как правильно носить брюки карго, чтобы выглядеть модно и стильно

По словам эксперта, милитари-эстетика не всем нужна в образах и вписывается в персональный стиль далеко не у всех девушек. Более того, такой фасон брюк очень капризный.

«Свободные штанины, мешковатый силуэт и вместительные карманы неизбежно создают объем в нижней части тела. Поэтому однозначно рекомендовать приобрести хит сезона можно обладательницам стройных ног.

Чтобы уравновесить массивный низ, можно подобрать в качестве верха облегающий джемпер или топ», — поделилась стилист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также она предложила играть на контрасте маскулинности и женственности. В таком случае можно создать образ в стиле спорт-шик. А смелые леди могут сочетать карго с босоножками на каблуке и струящейся блузой. Они будут выглядеть привлекательно в стиле стритстайл-модниц.

Если у фигуры роскошные бедра, то стоит подходить к выбору карго с большой осторожностью. Стилист отметила, что лучше в таком случае отдать предпочтение свободной модели с высокой талией.