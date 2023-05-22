Это королевский шик: самый модный педикюр этого сезона — скоро сделают все модницы

В летний период девушки часто носят открытую обувь. Однако некоторые забывают сделать педикюр. Примечательно, что ногти считают главным показателем того, на сколько дама ухоженная. Эксперты назвали семь самых модных дизайнов ногтей, которые украсят ножки в летнее время.
Актуальным дизайном педикюра остаются розовые цвета. Отмечается, что это могут нежные оттенки, а также яркие. По словам экспертов, они сделают ноги более аккуратными. А если розовый вы не любите, то можно смело выбрать молочные оттенки, которые особенно актуальные для отпуска.
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Еще в топе летом зеленые цвета. Необычные цвета – пастельный и мятный – станут настоящими трендами этого сезона. По словам экспертов, не менее модным считается бирюзовый оттенок, пишет MarieClaire.
А если покрасить ногти в небесно-голубым лаком, то они будут более воздушными и легкими. Этот оттенок также подчеркнет загар. Также актуален яркий дизайн. Можно не боятся делать узоры и смайлики.
А фаворитом педикюра стал синий оттенок. Примечательно, что в моде темные и глубокие оттенки. Беспроигрышным будет лавандовый лак. Он выгодно смотрится в любых оттенках, а также делает весь образ более романтичным.