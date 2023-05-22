Это королевский шик: самый модный педикюр этого сезона — скоро сделают все модницы

Актуальным дизайном педикюра остаются розовые цвета. Отмечается, что это могут нежные оттенки, а также яркие. По словам экспертов, они сделают ноги более аккуратными. А если розовый вы не любите, то можно смело выбрать молочные оттенки, которые особенно актуальные для отпуска.

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Еще в топе летом зеленые цвета. Необычные цвета – пастельный и мятный – станут настоящими трендами этого сезона. По словам экспертов, не менее модным считается бирюзовый оттенок, пишет MarieClaire.

А если покрасить ногти в небесно-голубым лаком, то они будут более воздушными и легкими. Этот оттенок также подчеркнет загар. Также актуален яркий дизайн. Можно не боятся делать узоры и смайлики.

А фаворитом педикюра стал синий оттенок. Примечательно, что в моде темные и глубокие оттенки. Беспроигрышным будет лавандовый лак. Он выгодно смотрится в любых оттенках, а также делает весь образ более романтичным.