Как мыть полы, чтобы они оставались чистыми долгое время: секреты итальянок

Полы после уборки будут сверкать и радовать вас чистотой и свежестью. Для этого нужно делать все делать по порядку. Для начала пол необходимо подмести, а потом уже помыть его с использованием чистящих средств. После этого с помощью щетки моются плиточные швы, чтобы полностью удалить грязь и убрать мелкий мусор. И снова нужно помыть пол.

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Важно всегда разбавлять концентрированное моющее средство, чтобы не оставалось разводов. Домохозяйки рекомендуют не мыть пол сухой тряпкой и выдержать 15 минут, не наступая на мокрое. В таком случае влажную уборку можно проводить раз в неделю. Эти советы помогут держать дом в чистоте, не тратя на уборку все выходные, пишут «Белновости».