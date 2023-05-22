Как мыть полы, чтобы они оставались чистыми долгое время: секреты итальянок

Домохозяйки знают, что дома должно быть чисто. Важно мыть полы, чтобы не только сохранялся красивый вид, но и не скапливалась грязь, которая может быть опасной для здоровья людей и животных.
Часто полы после мытья сохраняют свежий вид совсем ненадолго. Однако простой секрет, которым пользуются итальянские хозяйки, помогает не мыть полы каждый день.
Полы после уборки будут сверкать и радовать вас чистотой и свежестью. Для этого нужно делать все делать по порядку. Для начала пол необходимо подмести, а потом уже помыть его с использованием чистящих средств. После этого с помощью щетки моются плиточные швы, чтобы полностью удалить грязь и убрать мелкий мусор. И снова нужно помыть пол.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Важно всегда разбавлять концентрированное моющее средство, чтобы не оставалось разводов. Домохозяйки рекомендуют не мыть пол сухой тряпкой и выдержать 15 минут, не наступая на мокрое. В таком случае влажную уборку можно проводить раз в неделю. Эти советы помогут держать дом в чистоте, не тратя на уборку все выходные, пишут «Белновости».