Как мыть полы, чтобы они оставались чистыми долгое время: секреты итальянок

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Если соблюдать эти правила, то полы не придется мыть каждый день. Они будут радовать видом неделями.

Домохозяйки знают, что дома должно быть чисто. Важно мыть полы, чтобы не только сохранялся красивый вид, но и не скапливалась грязь, которая может быть опасной для здоровья людей и животных. 

Часто полы после мытья сохраняют свежий вид совсем ненадолго. Однако простой секрет, которым пользуются итальянские хозяйки, помогает не мыть полы каждый день.

Полы после уборки будут сверкать и радовать вас чистотой и свежестью. Для этого нужно делать все делать по порядку. Для начала пол необходимо подмести, а потом уже  помыть его с использованием чистящих средств. После этого с помощью щетки моются плиточные швы, чтобы полностью удалить грязь и убрать мелкий мусор. И снова нужно помыть пол.

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Важно всегда разбавлять концентрированное моющее средство, чтобы не оставалось разводов. Домохозяйки рекомендуют не мыть пол сухой тряпкой и выдержать 15 минут, не наступая на мокрое. В таком случае влажную уборку можно проводить раз в неделю. Эти советы помогут держать дом в чистоте, не тратя на уборку все выходные, пишут «Белновости».

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