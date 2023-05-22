Хитрость с просроченным кремом: не спешите его выбрасывать — он принесет еще много пользы

Как только заканчивается срок годности косметического крема — мы его выбрасываем. И напрасно: даже просроченные кремы могут сослужить хорошую службу своим хозяйкам. Конечно, наносить их на лицо и тело нельзя. Но можно применить иначе: например, таким кремом можно без труда отчистить дамскую сумку из кожи.

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Нужно просто выдавить немного крема на поверхность сумочки и протереть ее мягкой тряпочкой. Крем нежно очистит аксессуар и при этом не повредит поверхность — ведь в его составе нет твердых частиц. Мало того, просроченным кремом вы без труда отчистите даже сумку из кожзаменителя, и она будет выглядеть словно только что купленная, обещают издания vnimanie.pro и «Городовой».