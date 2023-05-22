Просто и быстро: лучшие способы избавиться от мух в квартире

В теплое время года нас часто донимают мухи и мелкие мошки, проникающие в жилище. Эксперт Анна Исаева назвала самый эффективный способ борьбы с этой напастью. По ее словам, в первую очередь необходимо найти источник, привлекающий мошкару, и избавиться от него, и только потом действовать на уничтожение крылатых вредителей. Отличным решением станет использование липкой ленты и специальных бумажных воронок.

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Не менее действенными станут фумигаторы и аэрозоли. Если же вы не хотите применять химические средства, выручат обыкновенные домашние растения вроде герани, гвоздики, чеснока и томата: мухи и мошкара не выносят их запахов. Наконец, можно сделать отвар из гвоздики – эта пряность наверняка имеется на любой кухне, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на «ВсеИнструменты.ру».