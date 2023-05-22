Разрежьте лимон на половинки: стиральная машина вновь будет благоухать

Иногда стиральная машина начинает издавать неприятные запахи — например, после забытого там на ночь мокрого белья. Чтобы вернуть домашней помощнице свежий аромат, понадобится всего две вещи — лимон и зубная паста. Лимон следует разрезать на две части, убрать косточки и каждую половинку смазать примерно столовой ложкой зубной пасты.

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После этого обе половинки фрукта нужно положить в барабан стиральной машины и запустить стирку на высокой скорости. Этого действия хватит, чтобы стиральная машина вновь стала благоухающей, сообщает vnimanie.pro со ссылкой на The Sun.