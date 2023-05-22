Не покупайте такую черешню — отравитесь: главный признак опасной ягоды

Появление первой черешни на прилавках вызывает ажиотаж: многим не терпится попробовать сладкие ягоды. Однако довольно часто такое нетерпение может стать причиной неприятностей: отравиться ранней черешней — проще простого. Диетолог Елена Соломатина объясняет: первая черешня в наших широтах — привозная, перед транспортировкой ее обильно обрабатывают химикатами, чтобы ягода сохранила внешний вид и вкус.

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Даже после тщательного мытья такая черешня сохраняет часть химикатов, что может негативно отразиться на здоровье человека. По словам диетолога, самая полезная ягода — сезонная: то есть собранная совсем недавно и не преодолевавшая тысячи километров на пути к прилавку. Такую черешню легко отличить: ее плодоножки — свежие, зеленого цвета, в отличие от привозной — с засохшими и вялыми хвостиками, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».