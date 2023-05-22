Пять запретов на день Николая Чудотворца — 22 мая

В день Николая Чудотворца — его еще называют «Никола Вешний» — существует целый перечень правил и запретов для верующих. Главное в этот день — молитва Николаю Чудотворцу: святого можно просить о помощи в важных делах. Необходимо также совершить какое-то доброе дело, помочь нуждающимся.

Очень полезно 22 мая умыться утренней росой, а вечером позвать в дом гостей — на праздничную трапезу. Что же касается работы на огороде, то она не запрещается, но нужно избегать острых предметов, чтобы не было травмы. А вот купание в водоемах народные приметы в этот день запрещают: 22 мая просыпаются русалки — утащат!

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Нельзя также убивать пауков — это может привести к скандалу в доме. Детям нельзя позволять принимать угощения от незнакомцев — это приведет к капризам. Окна следует держать незанавешенными — через них в жилище проникают удача и благополучие, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Курьер.Среда». И еще один запрет — на сквернословие.