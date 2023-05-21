Любимый перестанет вас уважать: эти четыре простых поступка разрушают любые отношения

В России высокий уровень браков, но все же с каждым годом происходит много разводов. На отношения влияют многие факторы, но порой доверие рушится, когда совершаются простые ошибки. Психолог Екатерина Гулянская рассказала, чего точно не стоит делать, чтобы не потерять доверие партнера.
И самое главное, что всегда подрывает доверие – обман. По словам эксперта, нужно быть честным со своей второй половинкой и с собой. Иначе отношения завершатся очень быстро или окончатся тем, что оба будут несчастны.
Также партнера могут сильно напугать и заставить усомниться, если их вторая половинка показывает несоответствие целей и амбиций. Психолог подчеркнула, что в отношениях оба человека должны развиваться. Если же один решит отказаться от своих интересов и амбиций – второй вряд ли будет его уважать.
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А третьей причиной является отсутствие вежливости, благодарности и такта. Со временем пары начинают воспринимать все как должное, а это приводит к ссорам.Лучше не забывать про уважение и вежливость, иначе со временем отсутствие вежливости приведет к полной потере уважения, пояснила Гулянская в беседе с MarieClaire.
Она добавила, что отношения будут обречены на провал, если проявляется зависимость. Каждый человек в паре должен быть самодостаточным.