Любимый перестанет вас уважать: эти четыре простых поступка разрушают любые отношения

И самое главное, что всегда подрывает доверие – обман. По словам эксперта, нужно быть честным со своей второй половинкой и с собой. Иначе отношения завершатся очень быстро или окончатся тем, что оба будут несчастны.

Также партнера могут сильно напугать и заставить усомниться, если их вторая половинка показывает несоответствие целей и амбиций. Психолог подчеркнула, что в отношениях оба человека должны развиваться. Если же один решит отказаться от своих интересов и амбиций – второй вряд ли будет его уважать.

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А третьей причиной является отсутствие вежливости, благодарности и такта. Со временем пары начинают воспринимать все как должное, а это приводит к ссорам.Лучше не забывать про уважение и вежливость, иначе со временем отсутствие вежливости приведет к полной потере уважения, пояснила Гулянская в беседе с MarieClaire.

Она добавила, что отношения будут обречены на провал, если проявляется зависимость. Каждый человек в паре должен быть самодостаточным.