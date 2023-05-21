Стиль русалочки в тренде: что вошло в моду в 2023 году – вы поразитесь

Недавно вышел фильм «Русалочка», который стал нашумевшим еще до премьеры. А теперь стилисты заметили, что mermaidcore стал трендом лета 2023. Этот стиль вдохновлен фантастическими морскими существами. Поэтому актуальны теперь струящиеся ткани, плетеная бахрома, атласные драпировки и море пайеток. Именно эти элементы будут в образах у модниц.
Так точно можно сказать, что Mermaidcore включает в себя атласные платья-комбинации и летние брюки. Можно смело покупать на лето платья-сетки, и футболки с кроше, и боди сеточного плетения.
Также снова на пике моды пайетки. Можно выбрать топ или даже юбку с таким декором. А еще актуальны морские принты. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение пейзажным принтам или акварельным растяжкам, которые воссоздадут атмосферу солнечных дорожек на волнах.
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Ракушки — также являются частью Mermaidcore. Их можно увидеть на платьях или футболках со сборками, напоминающими кораллы и раковины. Эксперты отметили, что их лучше использовать как принт или акцент в виде декоративных элементов.
Не оботись в этом сезоне без жемчуга и кристаллов. Они могут стать вашим главным украшением пишет The Voice. А чтобы создать эффект мерцания ракушек на солнце, используйте вместе белый перламутр и стразы.