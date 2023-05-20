Женщины ищут их во всех магазинах: как выглядят самые топовые платья на лето-2023

Стилисты отмечают, что самым универсальным считается мини-платье в бельевом стиле. Оо подойдет как для торжественного случая, так и для похода в ресторан. Образ можно дополнять акцентной обувью и аксессуарами, которые освежат лук.

Если требуется создать наивный образ, то в таком случае точно подойдут модели с летящей юбкой, воланами или рюшами. Они будут смотреться игриво и добавят динамичности вашему наряду.

Также актуальны остаются принты. Стилисты подчеркнули, что в тренде мелкий горох, который ассоциирующийся со стилем парижанок. Актуальны интригующая «аура» и анималистичные дизайны будут особенно популярны этим летом.

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А так как в 2023 году в моду вернулся стиль начала нулевых, то можно смело выбирать мини-платья со стразами; Однако тут есть свои нюансы. Лучше, чтобы камни были мелкими и располагались на тонких лямках или лифе.

Важно правильно подобрать цвет. Эксперты отметили, что в этом сезоне можно смело экспериментировать. В топе яркие розовые, зеленые и оранжевые оттенки. А любители более спокойных тонов, могут предпочесть пудровые тона, а также барвинковый или сливочный цвет, пишет Grazia.