Нужно отправить на помойку: стилисты назвали одежду, которую категорически нельзя носить в 2023 году

Каждая девушка покупает себе наряды, которые не только нравятся, но и те, что оказываются в моде. Но со временем актуальность многих нарядов теряется. Тренды прошлых лет теперь выглядят смешно и нелепо. Стилисты пояснили, какие вещи лучше обходить стороной в магазине и рекомендовали избавиться от них, если они уже есть в шкафу.
Примечательно, что угги многие называют олицетворением безвкусицы. Стилисты давно просят отказаться от этой обуви, которая портит любой образ. Однако ради удобства их все же покупали девушки. Но теперь эксперты утверждают, что они особенно жутко в 2023 году смотрятся, так как угги стали украшать стразами. Стилисты подчеркивают – им место только на помойке.
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Также павлопосадские платки к моде и стилю не имеют никакого отношения. Они могут смотреться мило, но в холодную погоду их лучше заменять шарфами-пледами, которые очень актуальны.
А еще лучше отказаться от колготок с забавными рисунками. Стилисты отмечают, что такие колготки выглядят странно и неуместно на взрослой женщине. Они признались, что их можно отдать младшей сестре или дочке, если выкидывать жалк, сообщает The Voice.