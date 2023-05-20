Нужно отправить на помойку: стилисты назвали одежду, которую категорически нельзя носить в 2023 году

Примечательно, что угги многие называют олицетворением безвкусицы. Стилисты давно просят отказаться от этой обуви, которая портит любой образ. Однако ради удобства их все же покупали девушки. Но теперь эксперты утверждают, что они особенно жутко в 2023 году смотрятся, так как угги стали украшать стразами. Стилисты подчеркивают – им место только на помойке.

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Также павлопосадские платки к моде и стилю не имеют никакого отношения. Они могут смотреться мило, но в холодную погоду их лучше заменять шарфами-пледами, которые очень актуальны.

А еще лучше отказаться от колготок с забавными рисунками. Стилисты отмечают, что такие колготки выглядят странно и неуместно на взрослой женщине. Они признались, что их можно отдать младшей сестре или дочке, если выкидывать жалк, сообщает The Voice.