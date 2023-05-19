Осы в страхе разлетятся навсегда: как убрать их с участка без химикатов

Победить расплодившихся на участке ос можно без применения мощных химикатов. Достаточно использовать самое простое средство, которое есть в каждом доме и стоит совсем недорого, - жидкость для мытья посуды, разведенную водой примерно 1:1. Эксперты советуют отдать предпочтение жидкости, имеющей аромат цитрусовых.

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А чтобы нахальные насекомые не залетали в дом, пригодятся эфирные масла мяты, эвкалипта, гвоздики. Примерно так же работают ароматы лаврового листа, лемонграсса, герани, тимьяна, корицы и кофе: если они витают в доме, осы туда и близко не подлетят, потому что не переносят такие запахи. Во время борьбы с осами важно держать все окна и двери дома закрытыми, советуют издания vnimanie.pro и Express.co.uk.