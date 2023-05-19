Почему нельзя брать на руки собаку, испугавшуюся грозы: советы кинолога

Многие собаки панически боятся грозы. Кинолог Владимир Голубев советует хозяевам для начала убедиться в том, что грозовые раскаты и вспышки молнии не причиняют животному боли, — а это может быть в случае врожденных проблем со слуховым аппаратом. Исключить эту возможность поможет визит к ветеринару. Если же со здоровьем собаки все в порядке, кинолог не рекомендует поддерживать страх питомца:
«Нужно понимать, что большую роль в этом процессе играет хозяин. Собака ориентируется на вашу реакцию. Не нужно поощрять паническое поведение животного: не берите собаку на руки, не наглаживайте ее, когда она пытается убежать или спрятаться во время грозы».
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Не стоит также угощать собаку лакомствами, чтобы успокоить: это закрепится в ее сознании как поощрение.
«Во время паники начните громко и уверенно разговаривать с собакой, опуститесь на ее уровень и предложите убежище, если она его ищет. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности», — приводит слова специалиста издание «РИАМО».