Клубника на балконе — это просто: нужны всего три вещи

Сладкую и сочную клубнику можно выращивать не только на даче. Многие хозяйки с успехом делают это на обычном балконе. Нужно взять несколько больших — на несколько литров — пластиковых емкостей для воды, купить грунт и саженцы клубники. В бутылках надо прорезать два довольно больших квадратных отверстия по бокам, а в донышке сделать маленькое отверстие — чтобы стекала вода.

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В бутылки кладется грунт, в него высаживаются саженцы. Теперь нужно только укрепить емкости на балконе — подвесить или поставить, как вам удобнее. И поливать каждый день. Вскоре из бутылок покажутся первые ягоды. При правильном уходе урожай обязательно порадует «балконных дачников», уверяет издание vnimanie.pro и «Своими руками».