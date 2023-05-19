Застарелый жир отвалится от ручек плиты сам: нужно купить копеечное средство

Ручки кухонной плиты быстро покрываются жиром, который потом затвердевает, и справиться с ним бывает нелегко. Однако необязательно тратиться для его удаления на дорогие импортные средства, содержащие «убойную» химию: даже от многолетнего слоя жира можно избавиться с помощью простого аммиака, который продается в аптеках и стоит копейки.

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Переключатели необходимо снять с плиты, сложить в глубокую миску и залить аммиаком. Через 3–4 часа весь жир должен отмыться, и останется только прополоскать ручки под проточной водой и вытереть их насухо. Переключатели после такой процедуры засияют как новые, уверяют издания vnimanie.pro и «Белновости».