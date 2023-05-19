Известный стилист раскрыл, какое окрашивание мгновенно молодит: подойдет женщинам 40+

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«В основном после 40 лет женщины выглядит довольно хорошо, но начинают проявляться уже возрастные изменения. Для коррекции хорошо подходят светлые оттенки, так как они очень хорошо корректируют появление первой седины. Хорошо смотрятся волосы в техники комбинированного мелирования. С ее помощью можно скорректировать зонально, где уже появилась седина, или добавить объема.

Классическое мелирование подойдет, если нужно довести эффект до более яркого блонда. Отлично работает техника AirTouch, но нужны длинные волосы или средняя длина. Такое окрашивание хорошо подчеркивает красоту волос. также легкий светлый блик всегда освежает.

Сейчас очень популярен стал контуринг. Он хорошо работает как на блондинках так и на брюнетках. Он может быть слегка заметными, особенно на брюнетках или шатенках. А также может быть ярким. Он помогает скорректировать у лица тон кожи, осветлить, отвлечь внимание от проблемных зон, если они появились.

А летом можно красить волосы с эффектом 3D, так как волосы легче, то появляется текстура, а летом это актуально.

Если говорить о коротких стрижках, то тогда женщинам после 40 следует выбирать контрастные тона или насыщенные яркие. Как только увеличивается контрастность на стрижке, то она сразу выглядит броско, стрижка отвлекает внимание от лица.

Если после 40 лет краситься, то нужно поднимать цвет волос на одну, две, три ступени светлее и комбинировать техники мелирования. В темном цвете женщины в таком возрасте не всегда хорошо выглядят. Исключением является рыжий, красный цвет. Но тут нужно смотреть насколько сам человек контрастный и может ли он выдержать эти цвета», – высказался эксперт.