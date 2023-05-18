Придадут изысканность и шик: эти украшения омолодят женщину 45+

Для того, чтобы выглядеть моложе, лучше отдать предпочтение легкости. Эксперт имела в виду скромные и нежные аксессуары. Она отметила, что они не только омолодят образ, но и придадут ему изысканность и шик.

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Стилист добавила, что выбирать можно и массивность. По ее словам, такие изделия освежают лет на 10. Она отметила, что такого эффект можно добиться, если отдавать предпочтение аксессуарам с современным звучанием.

Костюкова рекомендует экспериментировать со стилем бохо — это смешение украшений из разных «жанров». По ее утверждению, это точно подойдет женщинам старше 45 лет;

Также она подчеркнула, что лучше подбирать украшения под цвет ваших глаз — это заметно освежает лицо, пишет «А теперь внимание!».