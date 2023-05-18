Придадут изысканность и шик: эти украшения омолодят женщину 45+

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Стилист рассказала, как правильно подбирать аксессуары женщинам старше 45 лет.

Многие женщины любят украшения. Однако уже давно не модно просто обвешивать себя золотом. Аксессуары должны дополнять образ. Стилист Валерия Костюкова рассказала, какие украшения заметно омолодят даму 45+. Она призналась, что есть несколько хитростей, которые освежат даму в элегантном возрасте.

Для того, чтобы выглядеть моложе, лучше отдать предпочтение легкости. Эксперт имела в виду скромные и нежные аксессуары. Она отметила, что они не только омолодят образ, но и придадут ему изысканность и шик.

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Стилист добавила, что выбирать можно и массивность. По ее словам, такие изделия освежают лет на 10. Она отметила, что такого эффект можно добиться, если отдавать предпочтение аксессуарам с современным звучанием.

Костюкова рекомендует экспериментировать со стилем бохо — это смешение украшений из разных «жанров». По ее утверждению, это точно подойдет женщинам старше 45 лет;

Также она подчеркнула, что лучше подбирать украшения под цвет ваших глаз — это заметно освежает лицо, пишет «А теперь внимание!».

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