В таком наряде фурор обеспечен: девять самых трендовых пальто на весну и осень 2023

По словам стилиста, именно эти варианты будут не только в тренде, в них любая девушка произведет фурор, пишет портал «А теперь внимание!».

Что касается длинны, то миди и макси в топе. Длинное пальто обладает эффектом удлинения силуэта, а также оно хорошо сохраняет тепло.

Также модели оверсайз силуэтов в моде в этом году. Они выглядят современно, а также в них невероятно комфортно. Под них можно надеть объемный свитер или худи, чтобы было теплее. При этом движения не будут скованы.

Стилист рекомендует обратить внимание на английский воротник. Он считается базовым вариантом. Пальто с таким воротником относится к классическому стилю, который будет уместен в любых ситуациях.

Смело можно выбирать яркие цвета. Такие пальто станут акцентами в образе и точно привлекут внимание к вам. Если яркие оттенки вам не по душе, то можно отдать предпочтение пропыленным цветам. В таком случае будет проще создавать образы с такой верхней одеждой.

Не нужно отметать стеганые варианты. Они обладают такими преимуществами, которые всегда будут полезны: не продуваемые и непромокаемые. Также эти пальто будут актуальны еще несколько сезонов, поэтому долго вам прослужат.

Черное базовое пальто удлиненного силуэта считается универсальным, но каждой девушке лучше выбрать свой идеальный фасон. Кто-то эффектнее сморится в приталенных моделях, другим идут варианты оверсайз силуэта, возможно с укороченным рукавом. Но важно при выборе черного пальто выбирать качественное изделие, чтобы к нему не липли шесть и мелкий мусор.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Модели из микса тканей тоже актуальны. По словам эксперта, плотная ткань может сочетаться с деталями из экокожи, которые могут быть на манжетах, карманах, воротниках.

Пальто в клетку впишется в классический стиль, а также станут идеальной вещью для базового гардероба. В таком пальто вы будете выглядеть актуально. С ним можно создавать много разных луков.

Также на пике моды пальто их экокожи. Они непродуваемые, а также за ними легко ухаживать. Цвета могут быть разные, но наиболее удачные: черный, белый, коричневый, карамельный цвет. Такие оттенки более универсальны.