Их будут скупать в магазинах: эти пять вариантов женской обуви станут самыми трендовыми летом 2023-го

Приближается лето, а в это время хочется больше гулять. Важным атрибутом любого образа является обувь. Для девушек важно, чтобы она была удобной и стильной. Стилист Валерия Костюкова рассказала, какие варианты женской обуви станут самыми трендовыми летом 2023-го. Она уверена, что их захотят купить все.
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По словам стилиста, в этом сезоне возвращаются тренды нулевых, драматичная и артистичная обувь. Но также будут актуальны минималистичные сандалии и челси, пишет «А теперь внимание!».
Также Костюкова уверена, еще пять вариантов обуви будут хитом этим летом:
1. В моде туфли с ремешком на пятке и бантом на мысе. Такие модели уже стали набирать популярность прошлым летом! Они стали желанной покупкой у тысяч женщин — все благодаря паре Mach & Mach, которая поразила своим блестящим бантом и подчеркивающей изюминкой в стиле. И теперь такая обувь универсальна на лето.
2. Еще в топ вошли эспадрильи на танкетке. Стилист отметила, что многие ждали возращения этого тренда.
3. Ковбойский каблук. В простонародье данную обувь называют «скошенный каблук». Обувь с ним будет смотреться необычно и порадует ножку удобством.
4. Модель «Братц» стала легендарной — туфли куклы из 2000-х вошли в моду в прошлом году. Речь идет об обуви с массивными каблуками, на платформе и с ремешками на щиколотке. Их делают в ярких оттенках.
5. Анималистичный принт и яркая обувь. Эксперт напомнила, что можно экспериментировать не только с формой и высотой каблука, но с цветом.