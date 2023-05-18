Их будут скупать в магазинах: эти пять вариантов женской обуви станут самыми трендовыми летом 2023-го

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По словам стилиста, в этом сезоне возвращаются тренды нулевых, драматичная и артистичная обувь. Но также будут актуальны минималистичные сандалии и челси, пишет «А теперь внимание!».

Также Костюкова уверена, еще пять вариантов обуви будут хитом этим летом:

1. В моде туфли с ремешком на пятке и бантом на мысе. Такие модели уже стали набирать популярность прошлым летом! Они стали желанной покупкой у тысяч женщин — все благодаря паре Mach & Mach, которая поразила своим блестящим бантом и подчеркивающей изюминкой в стиле. И теперь такая обувь универсальна на лето.

2. Еще в топ вошли эспадрильи на танкетке. Стилист отметила, что многие ждали возращения этого тренда.

3. Ковбойский каблук. В простонародье данную обувь называют «скошенный каблук». Обувь с ним будет смотреться необычно и порадует ножку удобством.

4. Модель «Братц» стала легендарной — туфли куклы из 2000-х вошли в моду в прошлом году. Речь идет об обуви с массивными каблуками, на платформе и с ремешками на щиколотке. Их делают в ярких оттенках.

5. Анималистичный принт и яркая обувь. Эксперт напомнила, что можно экспериментировать не только с формой и высотой каблука, но с цветом.