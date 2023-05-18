От них все без ума: четыре актуальные модели джинсов, которые стоит носить женщинам 40+

И на первом месте оказались джинсы палаццо. Они выглядят эффектно, а также добавят удобства в повседневность. По словам стилистов, особенно хороши они на лето, так как не сковывают движений и делают фигуру более стройной. К слову, такую модель носит певица Алсу.

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