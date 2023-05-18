От них все без ума: четыре актуальные модели джинсов, которые стоит носить женщинам 40+

Многие девушки хотят выглядеть стильно. Ни для кого не секрет, что к 40 годам сложно сохранить фигуру идеальной. Поэтому стилисты отмечают, что после 40 лет важно пересмотреть гардероб и подобрать те модели джинсов, которые идеально подчеркнут достоинства фигуры. Эксперты назвали четыре универсальных фасона, которые подойдут всем.
И на первом месте оказались джинсы палаццо. Они выглядят эффектно, а также добавят удобства в повседневность. По словам стилистов, особенно хороши они на лето, так как не сковывают движений и делают фигуру более стройной. К слову, такую модель носит певица Алсу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также актуальны mom jeans, или «мамины джинсы», — хит последних лет, который полюбился женщинам. Этот фасон имеет несколько плюсов. В таких джинсах бедра выглядят округлыми, а также фасон подчеркивает прелести фигуры.
Прямые джинсы являются беспроигрышной классикой, которая подходит под любой стиль. Однако есть нюансы: тут важно, чтобы они не собирались гармошкой на бедрах, так как это испортит образ.
В список попали буткат-джинсы. Они визуально могут вытянуть ноги. Неудивительно, что модели с расширением от колена стали так популярны, сообщает The Voice.