От них все без ума: четыре актуальные модели джинсов, которые стоит носить женщинам 40+

Фото: freepik.com

Эксперты отметили, что после 40 лет важно пересмотреть гардероб и подобрать наряды, которые подчеркивают достоинства фигуры.

Многие девушки хотят выглядеть стильно. Ни для кого не секрет, что к 40 годам сложно сохранить фигуру идеальной. Поэтому стилисты отмечают, что после 40 лет важно пересмотреть гардероб и подобрать те модели джинсов, которые идеально подчеркнут достоинства фигуры. Эксперты назвали четыре универсальных фасона, которые подойдут всем.

И на первом месте оказались  джинсы палаццо. Они выглядят эффектно, а также добавят удобства в повседневность. По словам стилистов, особенно хороши они на лето, так как не сковывают движений и делают фигуру более стройной. К слову, такую модель носит певица Алсу. 

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Также актуальны mom jeans, или «мамины джинсы», — хит последних лет, который полюбился женщинам. Этот фасон имеет несколько плюсов. В таких джинсах бедра выглядят округлыми, а также фасон подчеркивает прелести фигуры.

Прямые джинсы являются беспроигрышной классикой, которая подходит под любой стиль. Однако есть нюансы: тут важно, чтобы они не собирались гармошкой на бедрах, так как это испортит образ.

В список попали буткат-джинсы. Они визуально могут вытянуть ноги. Неудивительно, что модели с расширением от колена стали так популярны, сообщает The Voice.

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