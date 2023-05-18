Не засохнут даже у самых ленивых: эти три комнатных растения не требуют уход и украсят любой дом

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«Одно из самых неприхотливых комнатных растений – это кактус. Ему требуется редкий полив. Если забывать поливать кактус, он будет только счастлив. Гораздо страшнее залить этот цветок. Кактусы хорошо себя чувствуют в затемненных местах. Например, его можно поставить рядом с компьютером.

Второй цветок, который я могла бы выделить, это алоэ. Он не только выносливый, но и полезный. Особенно ценятся цветы, старше трех лет. После трех с половиной лет алоэ может использоваться в лечебных целях.

Третий цветок – денежное дерево. Оно удерживает влагу не только в корнях, но и в листьях. А листочки у денежного дерева достаточно толстенькие. За счет этого цветок может протянуть без полива значительно дольше», – поделилась эксперт.