Одна ошибка, и превратитесь в бабку: стилист объяснила, как правильно выбрать летний сарафан

Любимым предметом гардероба многих женщин являются сарафаны. Стилист Наталья Осиновская рассказала, на что обратить внимание при выборе легкого летнего сарафана, чтобы не попасть в просак.

Она отметила, что многие модели уже безнадежно устарели, поэтому нужно выбирать только современный крой, чтобы не смотреться как бабка.