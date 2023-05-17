Одна ошибка, и превратитесь в бабку: стилист объяснила, как правильно выбрать летний сарафан

Фото: freepik.com

Многие модели сарафанов уже безнадежно устарели, поэтому нужно быть внимательными.

Любимым предметом гардероба многих женщин являются сарафаны. Стилист Наталья Осиновская рассказала, на что обратить внимание при выборе легкого летнего сарафана, чтобы не попасть в просак.

Она отметила, что многие модели уже безнадежно устарели, поэтому нужно выбирать только современный крой, чтобы не смотреться как бабка.

Она рекомендует избегать моделей, которые не прикрывают колени. Также в моде приталенные силуэты. А вот свободные лучше выбирать, лишь когда хочется «задрапировать» небольшой животик. Можно смело выбирать принты. В тренде в этом сезоне горошек, асимметрия, геометрия и цветы.

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«Но нужно быть осторожнее с деталями: не перегружайте ими свой образ, а выбирайте что-то одно — либо сложный крой, либо принты. Следует избегать также рюшей и оборок», — пояснила стилист, пишет «Городовой».

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