Одна ошибка, и превратитесь в бабку: стилист объяснила, как правильно выбрать летний сарафан

Любимым предметом гардероба многих женщин являются сарафаны. Стилист Наталья Осиновская рассказала, на что обратить внимание при выборе легкого летнего сарафана, чтобы не попасть в просак.
Она отметила, что многие модели уже безнадежно устарели, поэтому нужно выбирать только современный крой, чтобы не смотреться как бабка.
Она рекомендует избегать моделей, которые не прикрывают колени. Также в моде приталенные силуэты. А вот свободные лучше выбирать, лишь когда хочется «задрапировать» небольшой животик. Можно смело выбирать принты. В тренде в этом сезоне горошек, асимметрия, геометрия и цветы.
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«Но нужно быть осторожнее с деталями: не перегружайте ими свой образ, а выбирайте что-то одно — либо сложный крой, либо принты. Следует избегать также рюшей и оборок», — пояснила стилист, пишет «Городовой».