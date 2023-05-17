Жутко полнит и старит: популярная одежда у женщин 40+, которая портит фигуру

«Джинсы скинни, особенно при невысоком росте и фигуре с большой грудью и с большим животиком, смотрится ужасно. Всякие люрексовые, синтетические блузки, кофты, которые обтягивают. Рукава три четверти, которые тоже еле-еле на руку натягиваются — этого носить не стоит», — пояснила стилист. А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Марии, также можно смело отказаться от юбок до середины колена — они давно не актуальны. Она призналась, что лучше не сочетать платья с ветровками, так как это выглядит безвкусно. Некоторая обувь также портит образ.

По ее мнению, ужасно смотрятся металлизированные детали на обуви. Также нужно отказаться от обуви с перфорацией, особенно если это чешки, об этом стилист рассказала порталу «А теперь внимание!».