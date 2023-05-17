Желтый налет на ванной исчезнет навсегда: как поступают опытные хозяйки

Зачастую из крана идет вода, в которой много минеральных солей. Из-за этого образуется налет на ванной, сантехнике и даже в стиральной машинке. Бороться с ним бывает сложно, так как приходится использовать специальные химические средства. Однако матерые хозяйки знают, что сделать, чтобы не намывать ванную. Она будет чистой, если не забывать о нескольких правилах.
По данным портала Tut News, чтобы минимизировать образование на эмали ванной налета, нужно просто насухо вытирать поверхность изделия после водных процедур или уборки.
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Также надо знать, что пагубно на внешний вид ванны влияет горячая вода из крана. Эксперты рекомендуют во время уборки не оставлять смеситель открытым надолго. А если у сантехники над ванной есть течь, то ее следует сразу устранить не откладывая. В противном случае налет будет образовываться постоянно.
Еще в такой ситуации могут выручить специальные фильтры. Если их использовать в ванной комнате, то вода станет менее жесткой, что продлит жизнь не только ванны, но и всей остальной сантехники.