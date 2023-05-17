Желтый налет на ванной исчезнет навсегда: как поступают опытные хозяйки

По данным портала Tut News, чтобы минимизировать образование на эмали ванной налета, нужно просто насухо вытирать поверхность изделия после водных процедур или уборки.

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Также надо знать, что пагубно на внешний вид ванны влияет горячая вода из крана. Эксперты рекомендуют во время уборки не оставлять смеситель открытым надолго. А если у сантехники над ванной есть течь, то ее следует сразу устранить не откладывая. В противном случае налет будет образовываться постоянно.

Еще в такой ситуации могут выручить специальные фильтры. Если их использовать в ванной комнате, то вода станет менее жесткой, что продлит жизнь не только ванны, но и всей остальной сантехники.