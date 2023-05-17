Поэтому портится: пять ошибок при стирке постельного белья, которые совершает каждый

Во-первых, эксперт подчеркнула, что нельзя ставить слишком высокую температуру на стиральной машинке. Многие порошки лучше работают и отстирывают загрязнения всего при 30 градусах. Так вы сможете не только лучше простирать белье, но и сэкономит электроэнергию.

Второй ошибкой является стирка постельного вместе с одеждой. Тут тоже дело в температуре. Белью требуется слегка теплая вода, а вот льну, шелку или шифону — не больше 20 градусов.

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Третье — хозяюшки добавляют в машинку слишком много порошка или геля. Это не безжалостно портит барабан стиральной машины, а также постепенно убивает белье. Эксперт отметила, что оптимальным вариантом для стирки служат концентрированные капсулы.

Четвертое — домохозяйки пользуются сушкой постельного белья в специальных машинах. Лучше сушить белье естественным путем, это продлит ему жизнь. И последнее — не соблюдают рекомендаций производителя по стирке, что портит постельное. Ткани бывают разные и им нужны определенные настройки стиральной машинки.

Кэтлин Белл напоследок добавила, что лучше всего сушить простыни и пододеяльники на свежем воздухе и читать информацию на бирках, пишет express.co.