Следует срочно выбросить: эти популярные вещи уже вышли из моды

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«Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки плиссе. Это уже уходящий тренд, он все еще с нами, но он уже, так скажем, не самый основной», — отметила эксперт.

Также стилист настоятельно рекомендовала отказаться от джинсов-баллонах. Они были актуальны несколько лет назад, но потом такие джинсы вышли из трендов, пишет «А теперь внимание!».