Следует срочно выбросить: эти популярные вещи уже вышли из моды

Весной хочется обновить гардероб. Однако многие считают, что если вещь не потеряла свой цвет и не растянулась, то ее можно носить годами. Но эксперты отмечают, что наряды выходят из моды. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие вещи теперь не актуальны. Некоторые популярные модели одежды устарели к 2023 году.
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«Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки плиссе. Это уже уходящий тренд, он все еще с нами, но он уже, так скажем, не самый основной», — отметила эксперт.
Также стилист настоятельно рекомендовала отказаться от джинсов-баллонах. Они были актуальны несколько лет назад, но потом такие джинсы вышли из трендов, пишет «А теперь внимание!».