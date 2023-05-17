Тараканы исчезнут без следа: названо самое простое средство

Даже в самой красивой и чистой квартире могут завестись тараканы. Чтобы избавиться от них раз и навсегда, необязательно пользоваться опасными химическими средствами. Весьма эффективна простая пищевая сода, которая имеется в каждом доме. Нужно приготовить для насекомых «угощение», перед которым они не смогут устоять: например, нарезать мелкими кубиками сыр или лук и смешать их с содой, можно добавить сахар.

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Полученную смесь рекомендуется разложить на блюдца и расставить там, где тараканов больше всего: на кухне, в ванной, в прихожей. Стоит непрошеным гостям отведать угощение, как они обречены: дело в том, что сода для них — настоящая отрава, сообщают издания vnimanie.pro и Tomsguide.