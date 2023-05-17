Подойдут для любых волос: какие прически стали главным трендом в 2023 году

Многие девушки носят длинные волосы, а также средней длины. Летом локоны хочется убрать, чтобы не было так жарко. Эксперты рассказали, какие прически в тренде в 2023 году. Многие из них подойдут для любой длины. Как оказалось, остаются актуальны простые и стильные прически. Первым в списке находится гладкий пучок.
Также можно смело заплетать косички. Будут выглядеть модно любые варианты. Можно заплетать две косы в стиле школьниц, а также делать несколько мини-косичек, дополняя распущенные локоны.
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Также в тренде разные аксессуары для волос. Прическу можно украшать большим количеством заколок, вплетенные ленты, повязки на голову. Не бойтесь использовать крабики, так как они точно не выйдут из моды в ближайшие несколько сезонов, сообщает PeopleTalk.