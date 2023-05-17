Странно, но эффективно: зачем дачники коллекционируют старые колготки

Дачники с большим опытом точно знают: ничего выбрасывать нельзя, все в хозяйстве пригодится! Даже… старые рваные колготки. Они высоко ценятся среди огородников. Дело в том, что капроновые колготки – настоящее сокровище в деле выращивания урожая. Их используют для того, чтобы подвязывать растения, и мягкий капрон «работает» в этом случае гораздо лучше веревок: он не повреждает нежные побеги, но при этом довольно надежно фиксирует стебли.

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А еще колготки служат «гамаком» для тяжелых плодов – арбузов, дынь, кабачков: плоды осторожно укладывают в такой гамак и подвязывают, чтобы не повредились стебли, кроме того, это помогает защитить урожай от грязи и насекомых, сообщают издания vnimanie.pro и Tips and tricks.co.