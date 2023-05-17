Секрет пластиковых вилок: они спасут ваш огород

Одноразовая посуда — дешевые пластиковые предметы, которые принято выбрасывать сразу после использования. Однако не спешите избавляться от пластмассовых вилок: они сослужат вам бесценную службу на огороде. Опытные дачники «сажают» эти вилки прямо в грядки, посреди растений.

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Ответ на вопрос «зачем?» прост — так они борются с грызунами. Если окружить растение несколькими вилками, то грызунам сложно будет подобраться к насаждениям и повредить их. Кроме того, воткнутые в землю вилки отпугнут кошек, которые любят нежиться на солнышке — прямо на посаженных растениях, советуют издания vnimanie.pro и Tips and tricks.co.