Осы исчезнут навсегда: секретная смесь для непрошеных гостей на даче

Отдых на даче летом – настоящее удовольствие, однако его способны серьезно испортить поселившиеся на участке осы. О том, как с ними бороться, рассказал агроном агроном Петр Синьковский. Главное правило, по его словам, - правильная одежда: она не должна быть облегающей, желательно носить одежду из плотны тканей, заправленной под ремень, в ботинки и перчатки.

Именно в такой одежде следует начинать борьбу с осами, а именно – приготовить для них специальное «угощение» из прокисшего варенья и пива с добавлением борной кислоты или другого ядовитого вещества. Смесь нужно налить в небольшие емкости и расставить по территории дачи – там, где много ос.

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Агроном добавил, что на борьбу с осами нельзя выходить в одиночку: рядом должен быть кто-то, кто окажет первую помощь в случае укуса насекомого, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Аргументы и факты».