Дизайнер дал три совета по ремонту маленькой ванной комнаты: что категорически нельзя делать

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«Во-первых, маленькую ванную комнату лучше делать однотонной и выбирать светлые оттенки. Никаких делений цветов и фактур пополам. Стены в одном цвете от пола до потолка. Пол может отличаться пл рисунку или принту от стен, но должен быть похожего оттенка. Кстати, в маленьких ванных комнатах не допускается распринтованности. Стены однотонные, пол с узором. Так ванна будет казаться больше.

Во-вторых, лучше отказаться от подвесных шкафчиков в пользу открытых систем. Можно сделать исключение для тумбы под раковину, но, даже туда можно выбрать открытые полки. Шкафчики, полочки с фасадами, все это съедает пространство. Чем больше открытых мест хранения, тем больше воздуха. Разумеется, а такой ванной комнате нужно будет всегда поддерживать порядок. Захламление опять будет приводить к исчезновению места.

В-третьих, если выбрать нестандартное зеркало, то это позволит увеличить пространство. Обычно зеркало вешают над раковиной и оно в длину повторяет размер раковины. Если есть возможность повесить не маленькое зеркало, а, например, метровое, это будет плюсом. Есть проекты, где дизайнеры оформляли противоположную от раковину стену узкими и длинными зеркалами, что значительно визуально увеличивало пространство», – поделился эксперт.