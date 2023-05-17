Ремонт получится очень стильным: дизайнер раскрыл, какие цвета идеально подойдут для спальни

Многие семьи покупают жилье, а потом сталкиваются с проблемами на уровне ремонта. Порой можно просто выбрать неправильный оттенок для комнаты, и там будет неуютно. Особенно тщательно нужно подбирать гамму для спальни, так как там организм должен расслабляться.
Для сайта Teleprogramma.pro дизайнер и архитектор Станислав Роганец рассказал, какие цвета станут идеальными для спальни в 2023 году.
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«Выбор цветовой палитры для хозяйской спальни определяется исходя из особенностей стиля и предпочтений хозяев. Например, если мы говорим о минимализме, то выбор падает на серый и его оттенки. Если, предпочтительнее классика, то обычно люди выбирают бежевые теплые оттенки, чуть с желтизной.
В скандинавском стиле стоит отдавать предпочтение белизне, а в индейском будут уместны даже красные оттенки в спальной зоне. Современный дизайн многолик, поэтому каждый сможет найти что-то для себя и не прогадать.
Чего бы я не советовал делать в спальне, так как это подбирать всю мебель и декор в одной цветовой гамме с отделкой. Спальня - это не спортзал, конечно, там редко присутствуют яркие цвета (хотя, как я только, что сказал есть индийский стиль, марокканский, африканский и многие другие, которые «грешат» экспрессией). Но, как правило, спальня организуется из нейтральных цветов -– бежевый, жемчужно-белый, сливочный, цвет шампанского, карамели, кофе с молоком, перламутровый, пыльно-серый и т.д.
Если вы любите нюд, продумайте плавные цветовые переходы. Если любитель ярких элементов, не бойтесь приставить к туалетному столику красочное кресло и закинуть пару подушек в тон на кровать», – поделился эксперт.