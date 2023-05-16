Идеально для женщин: Лисовец раскрыл, какой головной убор нужно носить этим летом — мигом помолодеете

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Стилист отметил, что в этом сезоне в моде будет почти любые головные уборы. Можно смело взять себе соломенные шляпы, панамы и даже банданы. Также Лисовец признался, что внимания заслуживают бейсболки, которые легко дополнят каждый наряд. Он подчеркнул, что у этого головного убора есть плюс – кепка всегда омоложает и освежает.