Идеально для женщин: Лисовец раскрыл, какой головной убор нужно носить этим летом — мигом помолодеете

В гардеробе каждой девушки есть головные уборы. Но если зимой актуальны вязаные шапки, то летом можно носить кепки, панамки, шляпки, платки. Стилист Владислав Лисовец рассказал, на что точно стоит обратить внимание при выборе вещи.
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Стилист отметил, что в этом сезоне в моде будет почти любые головные уборы. Можно смело взять себе соломенные шляпы, панамы и даже банданы. Также Лисовец признался, что внимания заслуживают бейсболки, которые легко дополнят каждый наряд. Он подчеркнул, что у этого головного убора есть плюс – кепка всегда омоложает и освежает.
«Бейсболка должна быть минималистичной, не особо украшенной, может быть маленькая надпись аккуратная. Форма такая, чтобы вы могли носить ее и с футболкой, и с рубашкой, и с пиджаком. Она сделает образ более современным», — объяснил Лисовец, пишет портал «Городовой».