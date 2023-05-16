Так не одевайтесь: названы аксессуары, из-за которых женщины 40+ выглядят дешево и смешно

Всего эксперты выделили шесть таких аксессуаров. В список вошли тонкие бесформенные сумки-шопперы. Они подойдут 20-летним, так как делают образ неаккуратным. Барышне в возрасте стоит отдавать предпочтения сумкам из плотного двойного текстиля, кожи или плетеного джута.

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Также портят внешний вид ремни из дешевых материалов. Они лишают статусности. Аксессуар из натуральной кожи или качественной экокожи будет улучшать лук.

Стилисты рекомендуют выбросить инфантильные сумочки в виде долек арбуза, апельсина и прочих фруктов. Они в руках взрослой дамы вызывают смех.

Это касается пластиковых часов, солнцезащитных очков из масс-маркета и украшений из пластмассы. В них 40-летняя леди будут высмеяна, пишет yapokupayu.