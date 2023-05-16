Духи не выветрятся даже к вечеру: два хитрых способа нанесения аромата

Даже самые стойкие духи, к сожалению, уже не чувствуются спустя несколько часов. Но можно продлить их стойкость, если знать, как правильно наносить парфюм. Первый вариант – на влажную кожу, то есть сразу после душа или ванны: влага удержит и сохранит запах.

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Второй способ – на волосы, но здесь есть нюанс – высокое содержание спирта в духах может повредить локонам, сделать их слишком сухими. Поэтому более щадящий вариант – брызгать парфюмом на расческу, а потом причесываться, советуют издания vnimanie.pro и thevoicemag.ru.