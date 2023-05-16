Эти цвета одежды притянут деньги и любовь: правильный выбор поможет достичь желаемое

В гардеробе каждый девушки есть наряды, но вот ярких цветов многие боятся. Астрологи отмечают, что талисманы и амулеты способны привлечь блага в семью, но также правильный выбор цвета одежды также может помочь в достижении желаемых результатов. Эксперты рассказали, какой оттенок привлечет любовь, какой деньги, а какой здоровье.
По словам экспертов, для привлечения любви лучше носить одежду белого, красного или нежно-розового цвета. Отмечается, что белый оттенок располагает к легкому и непринужденному общению. Красный всегда привлекает внимание, а нежно-розовый создает романтическую и загадочную атмосферу.
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А если вы хотите привлечь деньги, то лучше всего отдать предпочтение одежде синего, черного белого или фиолетового цветов. Эксперт подчеркнули, что синий цвет помогает улучшить мыслительные процессы, а черный не дает отвлекаться на посторонние дела. Если одеться в белое и фиолетовое, то это привлечет благоприятную энергию изобилия.
Если хочется укрепить свое здоровье то следует носить зеленую, голубую или желтую одежду. Зеленый цвет поможет быстрее восстановить силы и отдохнуть, голубой улучшает физическое состояние и способен отвлечь от проблем, а желтый – поднимает настроение и приумножает оптимизм, пишет Стерлеград.