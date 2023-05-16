Молоток, мыло, морозилка: что делать, если натирают туфли

Новая обувь часто приносит огорчения: натирает ноги, так что в обновке невозможно долго ходить. Чтобы исправить положение, обувь следует растянуть. В этом поможет обычный молоток. Задник туфель или ботинок рекомендуется накрыть мягкой тканью и аккуратно «отбить» их молотком. Жесткий материал слегка размягчится и не будет доставлять неудобств.

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Если не хотите отбивать, натрите задники мылом или воском — они будут свободнее скользить и не натрут пятки. Наконец, еще один способ, самый эффективный: внутрь ботинок следует поместить крепко завязанный пакет с водой, а потом положить обувь в морозилку. Вода превратится в лед, обувь немного расширится, и носить ее будет легче, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «Белновости».