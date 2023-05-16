Названы дни, в которые избавляться от сорняков легко и просто

Избавляться от сорняков проще, чем вы привыкли думать. Оказывается, для этого не понадобятся даже специальные инструменты — вы сможете легко выдергивать их голыми руками. Главное — знать, в какие дни это нужно делать. Специалисты советуют выходить на борьбу с сорной травой после дождя: дело в том, что после обильных осадков почва становится намного мягче и податливее, она охотно отпускает даже глубокие корни нежелательных растений.

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А еще важнее то, что корни сорняков из влажной почвы удаляются целиком, не оставляя в земле частей, из которых потом сможет развиться новое растение. Работать в огороде после дождя легко, это не потребует особенных усилий, уверяют издания vnimanie.pro и The Sun.