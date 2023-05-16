Три хитрости — и плесень уйдет из ванной навсегда

Борьба с плесенью часто бывает безрезультатной: после временных отступлений она вновь появляется. Но теперь известно, какие шаги необходимо предпринять, чтобы победить плесень раз и навсегда.

Первый: Включать вытяжку перед тем, как начать принимать душ, и оставлять ее включенной еще как минимум полчаса после окончания. Если вытяжки нет — после горячего душа или ванны надо оставлять дверь открытой.

Второй: Всякий раз, выходя из душа, следует убедиться в том, что занавеска полностью просохла и что в ее складках не осталось влаги — она может стать питательной средой для плесени и грибка. Если душ имеет двери — их необходимо насухо вытереть тряпкой, как и намокшую плитку в ванной.

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Третий: Понадобится спрей после душа, который не позволит распространиться грибку и плесени. В состав такого спрея обычно входит перекись водорода, но можно сделать нечто подобное и самим, смешав воду с уксусом, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на The Sun.